Insigne, l'allenatore che l'ha fatto esordire in Primavera: "Già all'epoca era superiore agli altri"

Ernesto Apuzzo, ex allenatore della Primavera del Napoli che fece esordire Lorenzo Insigne è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': "Insigne si è costruito a livello caratteriale, non mi somigliava per esplosività caratteriale. Faceva intravedere le sue qualità superiori alla media. A differenza di Baronio, che ora vedo accanto a Pirlo, mi viene da piangere. Nel secondo anno, chiamai il responsabile Santoro e gli chiesi una svolta. Sepe, Maiello, Insigne vennero con me ed arrivammo ai playoff. Rimproveri? Difficile da dire, adesso fa le due fasi, io non gli chiedevo di rientrare, gli davamo palla e poteva succedere di tutto. Bello vederlo così forte: quando parla è ascoltato e penso che tra due anni potrà abbassarsi e fare il Pirlo della situazione. La fase difensiva per lui, ora, è naturale: ieri ha fatto 3-4 assist meravigliosi".