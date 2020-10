Insigne, l'altro fratello Antonio: "Lorenzo ha preso in giro Roberto fino a tarda sera"

Antonio Insigne, fratello di Lorenzo e Roberto, all'indomani del pomeriggio da favola per la sua famiglia è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stata la classica domenica sportiva che non dimenticherai più, una di quelle che sognavamo da bambini tutti noi fratelli. Lorenzo e Roberto sono riusciti a realizzarsi e ne siamo felici, anche se Roberto l'ha fatto altrove e non a casa. Ieri ci siamo ritrovati, ci siamo presi un po' in giro, soprattutto a Roberto. E' stato uno sfottò continuo fino a tarda sera.

Lorenzo l'ha preso in giro sul suo piede sinistro, sul gol che aveva fatto, diceva che aveva messo le cose in chiaro su chi era il più forte e il più grande. Nella partita di ieri abbiamo esultato tre volte: una per il Benevento e due per il Napoli. In casa nostra si tifa Napoli, i tre punti erano fondamentali, quindi doppia gioia. Nostro fratello Marco è appassionato di Fantacalcio e quest'anno li ha presi entrambi, schierandoli entrambi ieri. Gli è andata bene con il +6".