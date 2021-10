Insigne, l'ex agente: "Altre offerte? Tutti i giocatori dell'Italia possono avere richieste"

Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Insigne? Quando si diventa grandi si ha una maturità diversa per affrontare le cose. Le sue prestazioni sono sempre state adeguate, il resto non lo conosco e non posso dire nulla. Il Napoli ha una sua programmazione economico-finanziaria ben delineata al di là del possibile piazzamento Champions.

Altre offerte per Insigne? Qualsiasi calciatore della nazionale può avere estimatori, può succedere. I giocatori a certi livelli hanno società disposte a fare sacrifici e a proporre certe cifre. Può capitare con chiunque dei 25 della nazionale italiana. Nel caso, non sarebbe sorprendente.

A Lorenzo piace la Premier? Non posso saperlo, credo che qualsiasi calciatore sia attratto dal campionato inglese, che è il migliore al mondo. Entrerà in gioco anche l'età e l'ambientamento in un altro contesto".