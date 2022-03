Insigne, l'ex agente su Mertens: "E' importante per lo spogliatoio, un accordo si può trovare"

"Lo conosciamo da anni, è un ragazzo straordinario, nel gruppo ci sta bene, è sempre propositivo, è di supporto agli altri".

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La sconfitta del Napoli di domenica scorsa forse è stata più merito del Milan, il quale è riuscito ad imbrigliare la squadra di Spalletti. E’ stata determinante la marcatura a uomo sugli esterni del Napoli, che aveva difficoltà ad organizzare il solito gioco. Forse doveva essere scelta una gestione tattica e delle scelte diverse. Il Milan è riuscito a non far giocare il Napoli, poi l’episodio ha fatto la differenza. Ritengo però che con altre 10 gare da giocare è ancora lunga, quest’anno il campionato ci ha insegnato che qualsiasi squadra può avere qualche momento no e sì. Bisogna aver solo fiducia ed andare avanti, il Napoli ha ancora le possibilità di giocarsela. Bisogna essere concentrati sul Verona ed andare avanti.

Cosa deve fare Mertens per convincere Spalletti a farlo giocare di più? Nulla, la scelta del giocare un po’ in più è legata a quelle situazioni che l’allenatore ritiene opportune per schierarlo in campo. Lui deve fare quello che sta facendo, allenarsi stare lì tranquillo nel gruppo, rendersi disponibile, essere d’aiuto all’intero gruppo e se ha l’occasione dimostrare. Lo conosciamo da anni, è un ragazzo straordinario, nel gruppo ci sta bene, è sempre propositivo, è di supporto agli altri, non fa mai polemiche, mai discussioni rispetto quello che può alterare l’ambiente. Credo che lui deve continuare così, poi si creeranno le occasioni. Sul rinnovo non centra il discorso dei gol, il Napoli sta facendo una politica della riduzione degli ingaggi rispetto a quella che è la potenzialità del calciatore. Non so se un calciatore dell’età di Mertens possa rientrare in un obiettivo a quella fascia d’ingaggio. Però può essere che con un accordo diverso si possa trovare una soluzione e che Mertens possa essere ancora parte del Napoli la prossima stagione. Credo che possa dare non solo dal punto calcistico, ma dal punto di vista di spogliatoio, d’immagine e di supporto ai giovani”.