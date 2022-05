Insigne, l'ex agente: "Tanti tifosi volevano che andasse via, è stato un addio troppo mieloso"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per dieci anni Insigne e i tifosi non hanno avuto un rapporto così idilliaco, anzi in tanti avevano espresso il desiderio che andasse via. L'addio al Maradona mi è sembrato troppo mieloso.

Zeman è stato un allenatore fondamentale per lui perché l'ha incrociato a Pescara, nel momento in cui Insigne passava dall'essere un calciatore in erba a calciatore a tutti gli effetti. L'incidenza Zeman nella costruzione del giocatore ha un ruolo".