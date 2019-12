Insigne, l'ex presidente: "Giocare a Napoli è difficile per un napoletano, se sbagli sei bersagliato"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del suo pupillo Insigne: "Per un napoletano non è facile giocare nella sua città. Se fa bene è tutto scontato, se cala o ha un momento di difficoltà viene bersagliato. Non ci dimentichiamo che questi sono comunque ragazzi, non tutti sono in grado di caricarsi un peso importante come quello di fare il capitano. Ma sono convinto che Insigne uscirà fuori da questo periodo. Se sta bene può diventare un valore aggiunto per tutte le squadre".