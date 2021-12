Insigne out, Spalletti: "Voleva giocare titolare, ma errore mio a dargli 70 minuti"

Insigne ha dichiarato che spesso non è stato capito dai tifosi. Lei cosa ne pensa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, gara valida per la 18esima giornata di Serie A. Questa la sua risposta:

"Solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciare ad uno con le sue qualità, lui è un buon capitano di una squadra, non deve essere mai presa come il massimo possibile perché ogni occasione può essere quella giusta per diventare più forti. Mi è sembrato dall'inizio in linea con la figura che immaginavo da fuori. Lui è un calciatore che ha un cuore, anche se voleva giocare dall'inizio e ci sono io poi che commetto un errore e gli chiedo 70 minuti. Nella sua disponibilità io me ne sono un po' approfittato, è una sua qualità esserci e aiutare però io dovevo valutare anche se c'erano valutazioni che portavano a poter fare quei 70 minuti come li vuole fare lui, ma ci ho messo del mio ed ha fatto una figura al di sotto delle sue potenzialità".