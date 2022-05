Insigne perderà la Nazionale andando in MLS? Mancini: "Spero possa fare ancora tanto per noi"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a margine della XVIII edizione del Premio Prisco a Chieti

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a margine della XVIII edizione del Premio Prisco a Chieti, dove ha ricevuto il "Premio speciale della giuria". Queste le sue parole riportate da Sportmediaset: "Adesso la cosa importante per noi è rialzarsi, dopo che le cose non sono andate bene. Avremo alcune partite in estate e poi la Nations League per ripartire. In Serie A ci sono diversi giovani interessanti ma ce ne vorrebbero di più. L'addio di Chiellini alla Nazionale è un dispiacere per tutti, è stato un grande giocatore in azzurro e alla Juventus. Il tempo però purtroppo passa per tutti. Lasciare dopo una vittoria importante come quella dell'Europeo a Wembley è importante. Insigne adesso andrà a fare un'esperienza importante in Canada, ha dato tanto alla Nazionale e spero che lo possa fare ancora".