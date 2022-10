Insigne: "Sento Spalletti e gli ex compagni, gli faccio i complimenti perché la gente di Napoli lo merita"

Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro, nella conferenza stampa di fine stagione al Toronto ha parlato anche delle imprese del Napoli.

Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro, nella conferenza stampa di fine stagione al Toronto ha parlato anche delle imprese del Napoli: "Sono molto contento di quello che stanno facendo, ho lasciato lì grandi compagni e un grande allenatore con cui ho avuto un ottimo rapporto. Ogni tanto lo sento, qualche compagno quasi tutti i giorni e faccio loro i complimenti. La gente di Napoli lo merita, abbiamo sofferto tanto in questi anni. Scudetto? Siamo scaramantici, non dico nulla, voglio solo che continuino così e spero che possa succedere qualcosa di importante":