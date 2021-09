Insigne su Osimhen: "Deve stare sereno, può migliorare e farà tanto per il Napoli"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Spartak Mosca, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato di Victor Osimhen: "Noi sappiamo le sue potenzialità, si vede anche in allenamento che dà il massimo, cercheremo di aiutarlo perché più gol fa e meglio è per noi. E' giovane, deve stare sereno senza troppe pressioni o paragoni che non vanno bene. E' un giovane fortissimo, può migliorare e farà tanto per il Napoli".