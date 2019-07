Insigne su Repubblica: "Se arriverà qualche campione saremo tutti felici, la concorrenza non è un problema"

Lorenzo Insigne ha parlato a Repubblica dopo la gara col Liverpool: "Il club sta lavorando e se arriverà qualche campione saremo tutti felici. La concorrenza non sarà un problema, è un valore aggiunto: ognuno dovrà lottare per una maglia e sarà il Napoli a beneficiarne. La squadra viene prima del singolo e il nostro tecnico lo spiegherà ai nuovi arrivati. Siamo sereni, dobbiamo pensare solo al lavoro. I tifosi si aspettano tanto dal mercato, ma devono stare vicini al Napoli: abbiamo i mezzi per fare grandi cose, anche se restassimo così. Le altre big hanno cambiato molto, noi siamo avanti. Possiamo e dobbiamo partire con il piede giusto: riportare la gente allo stadio e divertirci insieme".