Insigne sui social saluta il 2021: "L'Europeo un sogno realizzato che resterà per sempre"

Attraverso Instagram, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha voluto augurare buon anno ripercorrendo il 2021 che s'è chiuso: "Quest’anno giunge al termine con i suoi alti e i suoi bassi per tutti.. Ho realizzato un sogno che mi resterà dentro per sempre, alzare quella coppa è stato per me e per i miei compagni un’emozione indescrivibile soprattutto in un momento in cui il mondo intero viveva e purtroppo continuiamo a vivere un momento particolare, un momento difficile.. Momenti che mi auguro in questo nuovo anno possano diventare solo ricordi. BUON ANNO A TUTTI".