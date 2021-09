Insigne sul futuro: "Scrivere la storia del Napoli? Vorrei farlo già quest'anno"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo futuro: "Io spero di scriverla già quest'anno, io ho un anno di contratto e penso solo al campo, senza distrarmi perché poi non mi diverto e non gioco bene. Penso al campo al 100%, poi per il resto ci sono agenti e presidente, si sono incontrati ed hanno chiacchierato, io penso a fare bene in campo".