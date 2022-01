Insigne-Toronto, Bucciantini dispiaciuto: “Ci starebbe ancora benissimo in A e al Napoli”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Due-tre mesi fa era impossibile prevedere questo futuro per Insigne. Si pensava che il discorso rinnovo potesse evolversi o, al massimo, che andasse in un club che gli permettesse di arricchire il suo palmarès. Invece è finita in un altro modo.

Quella di Lorenzo è una scelta di vita e come tutte le scelte di vita vanno rispettate. Io sono dispiaciuto perché vedevo benissimo Insigne nel calcio competitivo, ancor meglio a Napoli. Non ho dubbi che Insigne nelle sue ultime partite nel Napoli non farà altro che spendersi con tutte le energie".