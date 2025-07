Insigne: "Toronto? Non è andata come sognavo. Gli scudetti del Napoli..."

Lorenzo Insigne ha lasciato Toronto, è tornato in Italia e ora spera di ripartire proprio dal campionato italiano. Il suo sogno è il Mondiale. Ne parla a Il Messaggero oggi in edicola.

"Toronto? A livello calcistico non è andata come sognavo, però l’importante è che ora sto bene fisicamente. Sono volati questi tre anni; ci hanno accolto benissimo e abbiamo conosciuto persone fantastiche in una città stupenda. E con molte di loro continueremo ad avere rapporti. E’ stata un’esperienza.

I due scudetti del Napoli? Sono contentissimo. Ho festeggiato a Toronto con i miei cari perché è giusto così. Essere lontano non è stato semplice, spero possano continuare su questa scia.

La Lazio ha il blocco di mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa (potrebbe essere tesserato a gennaio o a novembre, ndr). Per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata, vedremo. La scelta migliore la puoi fare solo sedendosi a tavolino prima di decidere".