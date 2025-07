Insigne: “Voglio rimettermi in gioco e riconquistare la Nazionale. Napoli? Verrei a piedi! Sulla Lazio…”

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne: “Ora mi sto godendo le vacanze con la famiglia, poi decidiamo per il futuro.

Bilancio di Toronto? E’ stata un’esperienza unica, a livello familiare abbiamo vissuto la città a 360° e siamo stati benissimo. E’ mancata un po’ la fortuna a livello calcistico. Ora bisogna concentrarsi per tornare ai livelli di prima, ho una grandissima voglia di rimettermi in gioco e riconquistare la Nazionale.

Se mi chiamasse il Napoli? Verrei a piedi!

Cosa mi ha lasciato l’esperienza in Canada? Tanto, perché la mia famiglia e io siamo stati benissimo. A livello calcistico non è andata come pensavo, ma sono stati tre anni fantastici che non dimenticheremo mai.

Lazio? Ora è prematuro, perché come sanno tutti hanno il mercato bloccato. Io ho tanta voglia e vorrei qualcosa subito. Ho tanta voglia di mettermi in mostra, sto bene fisicamente e vorrei riconquistare la Nazionale. Ho chiamato Gattuso prima per fargli i complimenti e poi un giorno sì e l’altro no. Senza togliere niente a Spalletti, penso che il mister saprà toccare le corde giuste e tirare fuori dai giocatori tutto quello che hanno.

Cosa non rifarei? Essendo un po’ chiuso di carattere con le persone, ho un rimpianto di non avere avuto sempre un buon con i tifosi del Napoli. Ma il Napoli per me ha sempre un posto speciale nel mio cuore. Le partite che ricorderò sono l’esordio col Parma e l’ultima al Maradona col tributo ricevuto dal presidente De Laurentiis. Fare un giro di campo così è un motivo di orgoglio

Cosa consiglio a Osimhen? Lui farà la scelta migliore per lui. Da quello che leggevo se avesse scelto per i soldi avrebbe già scelto l’Arabia. Non è quindi una questione di soldi. E’ fortissimo se restasse a Napoli per i napoletani sarebbe incredibile, ma è una scelta che deve fare lui. Gli auguro il meglio”.