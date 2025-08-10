Inter, Ausilio svela: "Faticavamo a pagare gli stipendi, li chiusi in una stanza per sistemare tutto"

Pietro Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra le varie dichiarazioni si è soffermato anche sul mercato invernale: "Vendo un giocatore all’estero e respiro: il periodo era durissimo, faticavamo a pagare gli stipendi. Quando stiamo per firmare, mi chiama un notissimo avvocato divorzista: la moglie vuole la separazione e ha chiesto il ritiro del passaporto bloccando la cessione.

Li ho chiusi in una stanza finché non hanno sistemato tutto: accordo per il divorzio e cessione del giocatore. Non so se sia stata l’operazione più difficile, ma sicuramente per l’Inter la più importante”.