Inter, Calhanoglu: "Grande inizio del Napoli, possono lottare per lo scudetto"

"Mai pensato di restare senza squadra. Inter favorita". E' il titolo dell'intervista rilasciata da Hakan Calhanoglu al Corriere dello Sport. Il turco dimostra di sapere il fatto suo e ha parlato della lotta Scudetto, senza nascondersi: "Tante squadre possono inserirsi e lottare fino all’ultimo: la Roma e il Napoli hanno avuto un grande inizio, ma anche l’Atalanta è lì. E non so chi altri si potrà aggiungere. Noi siamo favoriti dopo la vittoria dello scorso anno". Un passo indietro al mercato estivo. Il turco ha lasciato il Milan a parametro zero e poi ha accettato l'offerta dei cugini nerazzurri: "La chiamata dell'Inter? Non ero sorpreso, ma calmo. Sinceramente (sorride, ndr) non mi è mai passato per la testa il rischio di rimanere senza squadra. Mi sono detto: 'Un club arriverà'".