Inter, Calhanoglu: "Napoli ancora in lotta per lo Scudetto, non molliamo"

"Sono contento, la mia forza è questa. Tirare fuori area è una cosa mia, sono contento per il lavoro fatto. Però prima di tutto questo abbiamo meritato la vittoria e risposto bene alle partite che hanno fatto gli altri. Credo che è stato un grande segnale per gli altri. Perché noi non molliamo e vogliamo stare il più in alto possibile". Così Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Inter Tv, ha esordito per commentare il successo netto per 3-0 sul Napoli.

Crede che il Napoli sia ancora in corsa per lo Scudetto?

"Sì, ci sono due/tre squadre che sicuramente lottano. Lo sappiamo, il Napoli è una squadra forte, oggi i piccoli dettagli erano importanti. Noi siamo stati più lucidi e concentrati di loro, volevamo questa vittoria. Sapevamo che sarebbe stato importante e lo abbiamo fatto".

Ci svela i soprannomi "fratm" e "cumpà" con Thuram? Anche con Arnautovic ultimamente...

"Sì, ho tanti amici napoletani e calabresi. Ho fatto imparare a Marcus il soprannome napoletano, fratm, e io dico cumpà. Noi tre siamo sempre insieme. Abbiamo un bel clima nello spogliatoio, lo vogliamo tenere, perché sarà importante. Lo saluto il mio fratma (ride, ndr)".