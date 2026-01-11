Inter, Calhanoglu: "Sono cresciuto tanto in fase difensiva, mi piacciono i duelli"

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter nel giorno del big match contro il Napoli, in programma stasera a San Siro alle 20:45, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha toccato vari temi iniziando da cosa si sente più cresciuto: “Sono cresciuto tanto in fase difensiva, mi piacciono i duelli, scendere in campo con grinta e lottare per la mia squadra. La motivazione è importantissima, come i miei compagni voglio dare sempre il 100%, per le nostre famiglie e per i nostri tifosi".

Il turco ha anche raccontato com’è nata la sua passione per il calcio: “La mia passione è nata da mio padre che mi ha trasmesso i valori e l'amore per questo sport. Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, per strada insieme ai miei amici, ci ritrovavamo tutti i giorni e passavamo ore con il pallone ai piedi".

Calha ha poi ammesso che se potesse prendere una qualità ad un compagno ruberebbe la velocità di Marcus Thuram o il colpo di testa di Yann Bisseck. Infine, sul ‘tiro alla Calhanoglu’ ha detto: “Mi sono allenato tanto a calciare con precisione e forza. Puntavo gli angoli o le traverse per aumentare la difficoltà, un po' come i tennisti che allenano molto il tiro".