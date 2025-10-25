Rileggi live Inter, Chivu in conferenza: “Rigore? Alibi! In Italia sempre a lamentarci”

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Christian Chivu interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.54 - Inizia la conferenza stampa.

Perché nel 2T non ha reagito? "Abbiamo creato, espresso un buon gioco e sbagliato. Purtroppo siamo arrivati all'intervallo con un gol sotto, abbiamo cercato di ribaltarla nel secondo tempo, perdendo un po' di equilibrio e lucidità. Siamo stati in grado di riaprirla, ma non siamo riusciti a mantenere lucidità e coerenza. Abbiamo sprecato energie andando a litigare con la loro panchina e in quel momento si è chiusa la partita. Non siamo riusciti a trovare situazioni che ci avrebbero permesso di riaprirla di nuovo dopo il terzo gol. Non siamo riusciti a gestire la frustrazione, su una rimessa laterale ci siamo fatti imbucare da una giocata facile".

Avete chiesto del rigore? "Chiedere a chi? Non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare al nostro gioco e a mantenere la lucidità anche dopo preso due pali. Le decisioni non le possiamo controllare, dobbiamo pensare ad essere lucidi e a portare a casa il risultato. Tutto il resto è spreco di energie".

Sulle parole di Conte su Marotta: "La società ha il diritto di fare quello che è giusto fare. Io da allenatore non mi lamenterò mai, manterò questo approccio di campo fino alla fine. Non mi interessa della reputazione, devo trasmettere valori ai miei giocatori che devono pensare solo a giocare. Lotto per far cambiare il calcio in Italia, siamo sempre a lamentarci. Dobbiamo fare le cose nella maniera giusta, fino a quando sarò qua farò questo".

Come si fa a portare avanti questo ultimo step? Oggi Acerbi era in difficoltà? "Bisogna lavorare e non buttare tutto quello di buono fatto per una sconfitta. Ci tenevamo molto a portarla a casa, ma questa squadra negli ultimi si è sempre rialzata e sono sicuro che lo farà anche questa volta. Non ho visto tuta questa difficoltà di Acerbi, sulle palle dirette il Napoli ci ha messo un po' in difficoltà. Le decisione prese a caldo magari non sono quelle giuste, ma magari domani la vedrò in maniera diversa. La squadra ha provato a reagire dopo il gol del Napol, nel secondo tempo purtroppo abbiamo perso le distanze e abbiamo preso purtroppo anche il secondo gol".

L'Inter si à disunita nel 2T, questo è figlio dell'anno scorso? "L'analisi l'ho fatta prima, non carica o voglia, non vogliamo prenderci rivincite dal passato. Abbiamo giocatori internazionali abiutati a certe partite. La buona prestazione l'abbiamo fatto nel 1T, poi forse per voglia di riprenderla ci siamo un po' disuniti. La squadra si è sempre ritrovata e sono convinto che accadrà anche stavolta".

21.04 - Termina la conferenza.