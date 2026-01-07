Live Politano in conferenza: "Regalati 45', ma decisioni arbitrali hanno indirizzato. Non si può aspettare 5' per decidere!"

L'esterno azzurro Matteo Politano ha commentato il pareggio con il Verona in conferenza stampa.

Rimpianto per il primo tempo, cosa è successo? "E’ difficile da spiegare, tre giorni fa abbiamo fatto una partita straordinaria, penso la più bella nell'ultimo anno e mezzo. Oggi purtroppo, soprattutto nel primo tempo, anche se avevamo iniziato bene, poi dopo dieci minuti abbiamo un po' abbassato il nostro livello, il livello d'aggressione, il livello di concentrazione. E in questo campionato non te lo puoi permettere, infatti il Verona ci ha fatto due gol, cosa che una squadra come noi non deve concedere. Poi naturalmente c'è stata la reazione nel secondo tempo e siamo riusciti a sistemare un paio di cose”.

Cosa vi siete detti negli spogliatoi? "Cosa è successo nello spogliatoio all’intervallo? “A fine primo tempo eravamo comunque incazzati tutti quanti per avere comunque concesso questi due gol e soprattutto aver regalato 45 minuti al Verona. Poi non è facile rimettere le cose a posto. Ci abbiamo provato, ci hanno annullato anche due gol. Dobbiamo migliorare soprattutto su queste cose dell'atteggiamento e non poter regalare 45 minuti a nessuna squadra”.

Cosa vi ha detto il mister all'intervallo? “Ci siamo parlati come facciamo sempre. Abbiamo sistemato due tre cose, soprattutto a livello mentale. Comunque arrivavamo spesso tardi sulla seconda palla e abbiamo concesso delle ripartenze che sapevamo di non poter concedere, perché loro aspettavano solo quello. Ci siamo ricaricati, ci siamo messi a posto e poi nel secondo tempo si è visto un bel Napoli”.

La stanchezza può aver inciso? Poi le decisioni dell'arbitro hanno pesato a fini del risultato. “La stanchezza sì e no, a volte anche magari è una scusa che uno può trovare. Penso che poi nel secondo tempo non eravamo più stanchi, penso sia stato più una cosa di atteggiamento. Una cosa mentale, nel primo tempo davamo troppe cose per scontato. Magari anche io sul primo gol potevo rientrare un po' più forte, non dare per scontato che magari la nostra difesa recuperava palla. Poi sicuramente le decisioni dell'arbitro hanno indirizzato comunque la gara, per me il rigore è abbastanza dubbio, perché comunque vanno tutte e due in aria, poi la palla carambola lì. Poi penso che non è possibile ogni volta aspettare tre, quattro, cinque minuti per una decisione arbitrale, trovare 150 immagini che fermino ogni volta la palla sul braccio”.

Poteva essere una soluzione fare più cross, soprattutto quando è entrato Lucca? “Penso che da quando è entrato Lorenzo, ma anche prima, abbiamo cercato proprio quello. Ma non è facile, perché comunque il Verona si chiudeva bene, ci chiudeva bene le catene, si chiudeva uomo su uomo. Abbiamo fatto sì tanti cross, perché comunque i due gol anche sono venuti da due cross. Però come ho detto, c'era rammarico soprattutto per il primo tempo, perché poi nel secondo tempo abbiamo fatto bene comunque quello che dovevamo fare. Però c'è tanto dispiacere, perché buttare due punti in casa con il Verona poi a fine campionato puoi accusarli”.

Come stai? Avete visto il fallo di Hojlund sul gol annullato? "Faccio fatica a rispondere, perché poi magari sembra che ogni volta quando non vinci vai ad attaccarti agli errori arbitrali. E’ chiaro che ultimamente gli arbitri stanno sbagliando secondo me a mio parere abbastanza. Hanno introdotto questo VAR, ma ultimamente stanno facendo parecchi errori. Soprattutto la cosa, come ho detto prima, di aspettare ogni volta 3, 4, 5 minuti in tanti frangenti della partita spinge anche a livello fisico una partita. Quindi penso che soprattutto debbano lavorare sul fatto di dover risolvere le cose più velocemente. Claudicante? Un po', perché mi fa male il polpaccio".