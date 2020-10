Inter, Conte: "Juve? State sottovalutando il Napoli, nessuno lo mette tra le favorite"

Un'Inter travolgente batte per cinque reti a due il Benevento e vola in vetta alla classifica di Serie A. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'approccio è stato positivo e state sfruttando le vostre potenzialità offensiva. Siete una grande squadra?

"La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli interpreti, non cambia l'idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull'equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti".

Come vedi la sfida di domenica tra Pirlo e Gattuso?

"Me la godrò in tv, sapendo che state sottovalutando molto il Napoli, lasciando stare la Juventus. Sono un'ottima squadra, e ve lo dico in tempi non sospetti. Nessuno lo sta mettendo tra le favorite, ma ha un organico forte e un bravissimo allenatore che metteranno in difficoltà tutti. Che vinca il migliore, come sempre".