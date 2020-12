Inter, Conte: "Vincere gli scontri diretti ti aiuta dal lato psicologico"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Gattuso: "E' una sfida impegnativa, la gara deve darci uno stimolo e un parametro su cui fare delle valutazioni. Oggi c'è molto equilibrio, poi magari una prende, le vince tutte e vince per distacco. Però oggi c'è equilibrio e gli scontri diretti sono importanti per il lato psicologico, mentale. E ogni gara, in questo campionato, è sempre difficile, devi lottare e sudare ogni partita. Vedo molto equilibrio, i punti sono importanti con tutti, anche se vincere gli scontri diretti ti aiuta dal lato psicologico".