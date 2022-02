Inter, Dimarco a InterTv: "Ci siamo parlati all'intervallo e alla fine abbiamo cambiato la partita"

Il difensore nerazzurro Federico Dimarco analizza così a Inter TV il match pareggiato per 1-1 contro il Napoli: "Penso che non siamo partiti benissimo, prendere gol su rigore dopo 5’ non è mai facile, ma a fine primo tempo ci siamo parlati e nella ripresa siamo entrati in campo in maniera completamente diversa. Alla fine abbiamo cambiato la partita".

Oggi sembravi averne più degli altri.

"Era tanto che non giocavo, ho cercato di lavorare sempre nel migliore dei modi in allenamento e di guadagnarmi il mio spazio. Dispiace perché potevamo vincere. Venire qua a giocare contro una squadra che sta facendo bene non era facile, era importante vincere ma anche non perdere".