Inter, Dumfries ammette: "Scudetto importante, ma vogliamo riprovarci in Champions..."

vedi letture

"Con l'italiano a che punto sono? Sto studiando, ma in inglese mi sento più sicuro. E devo stare attento a non usare mai le parole che mi insegna Barella…". Ecco, anche da una piccola risposta come questa di Denzel Dumfries - data nell'intervista concessa a La Repubblica - si capisce appieno la compattezza all'Inter tra compagni di squadra. Perché nonostante il terzino destro ex PSV sia a Milano da poco più di tre anni e risulti ancora arrugginito con la lingua italiana, c'è sempre chi lo aiuta dentro e fuori dal campo.

Il discorso poi è svicolato sulla recente ammissione di Bastoni, che preferirebbe giocare un’altra finale di Champions piuttosto che vincere il 21° scudetto: "'Basto' ha sempre ragione. Il campionato è importantissimo, ma perdere la finale a Istanbul nel 2023 non è stato facile. Non sono mai riuscito a riguardare la partita. Vogliamo un’altra possibilità e facciamo di tutto per conquistarla".

Poi c'è un dato che è emerso in evidenza: l’Inter in Serie A segna il doppio rispetto alla Champions, dove però difende meglio. E Dumfries non è cascato dalle nuvole, anzi ha provato a dare una spiegazione a riguardo: "Ne abbiamo parlato, ma una spiegazione semplice non c’è. In coppa dobbiamo conservare lo spirito combattivo, ma facendo più gol. Ora però pensiamo alla Lazio, è fortissima".