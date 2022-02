Inter, Farris a InterTv: “Nel finale ne avevamo di più, abbiamo dominato. Bella reazione dopo il derby"

Massimiliano Farris, vice-allenatore dell'Inter, ha analizzato così il pareggio contro il Napoli per 1-1 ai microfoni di Inter TV: "Innanzitutto bisogna dire che loro sono una grandissima squadra, lo hanno dimostrato, hanno avuto un gradissimo impatto con il match ed hanno conquistato il vantaggio. Lo stadio si è acceso ed anche a livello psicologico non era facile, ma la nostra bravura è stata quella di spengerlo. Nel secondo tempo abbiamo soffocato le loro velleità e il loro ardore, abbiamo dominato il palleggio e creato azioni. Alla fine sembrava ne avessimo di più noi".

La squadra ha ottenuto il pari con l'esperienza?

"La squadra ha mostrato grande carattere e grande consapevolezza. Spesso siamo stati criticati per non aver chiuso le partite, oggi c'è stata proprio la voglia di controllarla, senza mai disdegnare di attaccare, ma sempre con grande equilibrio perché sapevamo di poter trovare la zampata vincente. Abbiamo comunque rischiato poco".

Un'altra reazione dopo il ko nel derby?

"Assolutamente. Non bisogna dimenticare i giorni in meno di loro che abbiamo avuto per preparare la gara. Ci aspettavamo tanto dalla partita contro la Roma per rimettere in piedi il nostro cammino dopo una sconfitta, abbiamo sprecato molte energie, ma il fatto che sembrava ne avessimo di più nel finale ci rende orgogliosi".

Contro il Liverpool ci si dovrà solo divertire?

"Siamo l'Inter, bisogna vivere l'emozione conquistata sul campo. Il sorteggio non è stato fortunatissimo, ma ci proviamo e ce la possiamo giocare alla grande. Credo che abbiamo i numeri per metterli in difficoltà".