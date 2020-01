Inter, Gagliardini al 45': "Serve più compattezza, Napoli è forte e può farci male"

All'intervallo l'Inter è in vantaggio sul campo del Napoli. Dopo il duplice fischio di Doveri, il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ci sono grandi ribalgtamenti di campo. Dobbiamo cercare di essere un po' più compatti, non prendere le ripartenze prese, perché loro sono bravi e possono farci male. Bisogna far bene le marcature preventive e fare meno errori stupidi possibili".