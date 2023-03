Inter, il rimpianto di Acerbi: "Potevamo avere 10-12 punti in più, troppi alti e bassi"

Nel corso della sua chiacchierata con DAZN, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato delle tante critiche ricevute dalla squadra in questa stagione

Nel corso della sua chiacchierata con DAZN, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato delle tante critiche ricevute dalla squadra in questa stagione: "Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l'altra parte. Abbiamo avuto troppi alti e bassi. Potevamo avere 10-12 punti in più in classifica".