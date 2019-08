Inter, il solito Cavani chiude la porta alla riduzione dell'ingaggio: "Resto al PSG fino alla fine del contratto"

Edinson Cavani non ha nessuna intenzione di lasciare il PSG. Lo stesso Matador, intervistato da Le Parisien, ha fatto capire di volere rispettare il contratto che lo lega al club parigini: "Ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me stesso, che avrei voluto restare fino alla fine del contratto. Questa è una certezza. Il futuro? La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa in Uruguay. Ma nel calcio non dipende mai solo da te. C'è anche la volontà del club, dei tifosi... Al prolungamento del contratto per adesso non ci penso. Non ne abbiamo nemmeno parlato con il club. Sono tranquillo, sia che rimanga o meno dopo il mio contratto. L'unica cosa che so è che, come ho sempre fatto dal primo giorno del mio arrivo a Parigi, darò tutto per questa maglia, questa squadra, questa città. Dopo sei anni, Parigi è come casa, il PSG come la mia famiglia".