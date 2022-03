Inter, il vice di Inzaghi: "Mai stati preoccupati, serviva scintilla per ripartire"

Dopo il successo per 5-0 contro la Salernitana, l'allenatore in seconda dell'Inter Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Dopo il successo per 5-0 contro la Salernitana, l'allenatore in seconda dell'Inter Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci aspettavamo questo perchè in questo momento di leggera flessione, probabilmente fisiologica per quanto fatto nella prima parte della stagione, non eravamo preoccupati ma sapevamo che c'era bisogno di una scintilla per far ripartire il tutto. La Salernitana arrivava da quattro risultati utili consecutivi, aveva blindato la porta e ha avuto un atteggiamento coraggioso. La preparazione della gara è stata fatta nell'attacco degli spazi e della profondità e con l'uso degli esterni. La squadra ha fatto tutto. Oggi vedere gioire Lautaro e Dzeko è stato il massimo che potessimo aspettarci".