Inter, Inzaghi: "Arnautovic ha un problema all'occhio. Bastoni? Oggi non era al 100%"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con l'Arsenal ha parlato delle scelte in vista dell'impegno anche contro il Napoli di domenica. "Noi allenatori dobbiamo fare tante scelte quotidianamente, ma per le scelte il Napoli non è nei miei pensieri. Per esempio: se Bastoni sta bene, domani gioca, oggi non era al 100% anche se è un ragazzo di grande generosità. Era affaticato, anche se mi ha detto: "Mister domani ci sono al 100%. Domenica è uscito coi crampi, oggi la parte tattica non l'ha svolta. Analizzeremo i dati e vedremo se sarà in grado di partire contro l'Arsenal. I Gunners con Real, City e Bayern sono fra le quattro favorite per vincere la Champions".

La coppia Taremi-Lautaro è compatibile tatticamente e a livello di caratteristiche? Come sta Arnautovic?

"Arnautovic lo avreste rivisto dopo Berna, ma ha un problema da dieci giorni, un'infezione ad un occhio che fa fatica ad andare via. Ora per domani valuteremo, stamattina si è allenato meglio. E' un altro ragazzo che sta lavorando bene. Domani vediamo come sta Arnautovic, Lautaro e Thuram mi sembra abbiano recuperato abbastanza bene, Taremi è un po' più fresco... Oggi ho messo da una parte quelli più affaticati e dall'altra gli altri. Domani faremo un allenamento leggero e deciderò la miglior formazione".