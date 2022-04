Inter, Inzaghi crede allo scudetto: "Ci aspettano sei finali, stiamo facendo ottimo lavoro"

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Sappiamo che manca un mese al traguardo e abbiamo tantissime partite ravvicinate. Dovremo prepararci sempre al meglio, fare contro la Roma una gara di corsa e determinazione. Troveremo avversari che ci creeranno delle difficoltà. Tutte"

Tra Roma e Bologna ci si giocherà lo scudetto? "Ci metto anche l'Udinese, sarà importantissima per noi questa settimana. Alla fine saranno 53 partite totali quest'anno, ora ci aspettano sei finali"

Secondo Allegri il ko con voi è costato il campionato alla Juventus. Posta al contrario, per l'Inter il successo è valso un potenziale scudetto? "Stiamo facendo un ottimo lavoro da luglio. Dopo l'inizio della stagione le aspettative si sono alzate ma, questo, non deve scoraggiarci. Dobbiamo finire questo percorso lungo e insidioso nel miglior modo possibile. Ci stiamo preparando, spero di avere sempre il gruppo a disposizione per poter scegliere"