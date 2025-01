Inter, Inzaghi: "Ennesima dimostrazione di forza del Napoli, sarà un campionato avvincente"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Domani c'è in palio il primo trofeo stagionale, ci teniamo a far bene sapendo che troveremo delle difficoltà contro una squadra che ha vinto in semifinale con la Juve. Ci vorrà una grande Inter".

Che Milan ti aspetti?

"Conosciamo Conceicao, è molto preparato: le sue squadre sono verticali, veloci e non mollano mai e l'abbiamo visto con la Juve. Nel secondo tempo sono saliti e hanno conquistato la finale".

Rispetto al 2023 è tornata la sua Inter, il Milan è cambiato. Questo va tenuto in conto?

"Assolutamente. Quella fu una grande finale giocata sempre qui a Riad, con una formula diversa perché era una gara secca. Al di là dei precedenti dovremo cercare di fare una grande partita per vincere il primo trofeo".

Lautaro ha segnato in tutte le finali. Gli ha ricordato questo?

"Lui si ricorda tutto, è molto attento. Lui sta facendo benissimo, è il capitano e il leader e l'altra sera ha fatto una grande gara. Sappiamo che per gli attaccanti è importante fare gol, a me basta che continui a fare queste prestazioni".

Chi sostituirà Thuram?

"Thuram ha avuto un piccolo affaticamento, oggi vedremo la situazione e si riuscirà a muoversi e fare qualcosa con noi ma sicuramente non ci prenderemo rischi. Vedremo come andrà l'allenamento, ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo nel migliore dei modi".

Che impressione ha fatto il Napoli?

"Sarà un campionato avvincente. Ieri il Napoli ha dato l'ennesima dimostrazione di forza, l'Atalanta la conosciamo benissimo e le altre dietro potranno reinserirsi con una striscia di vittoria. Sarà molto avvincente".

Si sente l'uomo dei record?

"Quello fa piacere, ma come ho detto l'importante è lavorare bene dove si lavora. Io sto molto bene qua all'Inter, mi sento stimato da tutti. Domani possiamo vincere un trofeo, siamo qui per questo e abbiamo una grande occasione contro una grandissima squadra".