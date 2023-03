Inter, Inzaghi in conferenza replica ad Allegri: "Gol irregolare, è un dato di fatto! Immagini sono chiare!"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita dalla Juventus.

23.32 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

C'è stato del nervosismo in campo, per esempio Barella è uscito scalciando.

"Sono stati anche bravi i ragazzi nel secondo tempo. A fine primo tempo hanno visto quello che abbiamo subito ed è inaccettabile. Il nervosismo non ci deve essere, però per quanto riguarda il secondo tempo i ragazzi sono riusciti a mantenere la calma per cercare di pareggiare una partita chiaramente viziata da quello che è successo. Dopo Monza ho detto che non ne avrei più parlato, però è troppo grave quello che è successo. È una mancanza di rispetto, e quando sento che non ci sono immagini lo è a maggior ragione: io ne ho viste nove, hanno impiegato quattro minuti. È un gol irregolare che ci penalizza, in un momento delicato, una partita delicata. Subire un gol così è inaccettabile".

Calhanoglu e Brozovic si pestavano i piedi? Barella cambiato per il giallo?

"Hanno fatto la partita che dovevano fare, uno doveva portare via Soulé. Ho cercato di fare dei cambi: barella era tanto tempo che sta convivendo con un problema, sta stringendo i tempi, non ha saltato una partita se non Cremona per squalifica. Era nervoso, ci stava, però a quel punto volevo fare un cambio a metà campo e ho optato per lui".