Inter, Inzaghi: "Oggi mancata energia, a Bologna ko immeritato. Ora ripartiamo!"

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta per 0-3 in Coppa Italia contro il Milan.

Come l'hai presa?

"Ci dispiace per i nostri tifosi, che anche stasera erano tantissimi. Questo è il calcio: bisogna fare i complimenti al Milan. Rammarico per il primo tempo, per quanto creato avremmo meritato qualcosa in più. Nel secondo abbiamo preso gol su calcio d'angolo, non siamo stati neanche fortunatissimi e poi abbiamo fatto molto meno rispetto al primo".

Hai paura di ripercussioni?

"Chiaramente, non siamo abituati a perderne due di fila. Dobbiamo analizzare le due sconfitte nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, stasera nel secondo tempo ci sono mancate energie. probabilmente il gol di De Vrij avrebbe potuto riaprire la gara, ma bisogna fare i complimenti al Milan che nelle 5 sfide in stagione ci ha sempre messo in difficoltà. Noi, io per primo, dovevamo fare di più".

Come pensi di recuperare le energie?

"Dobbiamo andare avanti, la stanchezza c'è sia fisica che mentale. Dobbiamo essere più forti di tutto questo. Il percorso ci sta dando tante gioie e qualche delusione come stasera. Dovevamo fare meglio, siamo mancati nelle due aree nei momenti chiave della partita".

Come si risolve il problema della stanchezza?

"Non deve essere un alibi. Bisogna mettere grandissima attenzione nelle aree e stasera non l'abbiamo messa. La stanchezza ce l'hanno tutte, abbiamo avuto un calendario più fitto di altre ma non deve essere un alibi. Per andare in finale non è bastato questo, dovevamo fare di più".

Nel calcio basta mollare di un centimetro.

"Assolutamente. Siamo al 24 aprile, manca l'ultimo mese e dobbiamo andare avanti con fiducia. Stasera il Milan ha meritato, è giusto che vada in finale. Cercheremo di recuperare e ci giocheremo la nostra partita domenica con la Roma".