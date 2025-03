Inter, Inzaghi: "Primo passo fondamentale, ma dovremo prestare attenzione. De Vrij? Un po' affaticato"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 a Rotterdam contro il Feyenoord.

Bastoni ha fatto una gara completa e sono tornati al gol Lautaro e Thuram.

"Sì, gli attaccanti sono importantissimi per noi. Hanno fatto un'ottima gara, poi sono entrati bene anche Taremi e Arnautovic. In campionato e in coppa avremo anche Correa, sappiamo quanto sono importanti gli attaccanti: Thuram sta convivendo con un problema e il dolore non è ancora scomparso del tutto. Sugli esterni hanno fatto tutti bene, Acerbi, Bastoni, Bisseck, anche per la disponibilità che hanno dato: non era una partita semplice come non lo sarà il secondo round. Prima avremo una partita intensa di campionato".

De Vrij si è fatto qualcosa?

"No, si sentiva un po' affaticato. Non dovrebbero esserci problemi, aveva chiesto il cambio prima del contatto con Ueda".

Ancora zero gol subiti in Champions.

"Dobbiamo continuare, sappiamo il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo lavorare, ascoltare il giusto, recuperare energie: il calendario sappiamo com'è, ma con questa disponibilità c'è grande ottimismo".

Aver messo in discesa il ritorno vi permette di ragionare sull'Atalanta?

"Assolutamente no, sarebbe sbagliato. Ci piace giocare la Champions, il primo passo è stato fondamentale ma dovremo prestare attenzione".

Martinez ha fatto una partita molto buona, Sommer è tornato. Come gestirà i portieri da qui a fine stagione?

"Vedremo con calma. Martinez ha fatto vedere le proprie qualità, su cui nessuno aveva dubbi. È stato bravissimo a rimanere tranquillo e adattarsi bene: essere il portiere dell'Inter non è semplice, ha un portiere come Sommer che ha grandissima esperienza e sta facendo bene. Valuterò con calma, ma sono soddisfatto di tutti, anche di Di Gennaro e di Calligaris che è rimasto con noi per un lungo periodo. Mi complimento anche con la Primavera che ha fatto un bel passaggio del turno".

L'Inter punta al treble?

"Vogliamo andare avanti, essere competitivi in quello che dobbiamo fare. Ogni partita ci sono avversari che ci vogliono mettere in difficoltà, siamo l'Inter e lo sappiamo: siamo molto felici, ma sappiamo che ci sono degli avversari che contro di noi provano a dare il massimo".

Punta a recuperare qualche esterno per le prossime partite?

"Non lo so, penso che Carlos Augusto possa provare a esserci. Zalewski pure, secondo me Carlos è un paio di giorni in vantaggio su di lui. Dimarco e Darmian non so se riuscirò ad averli in queste tre partite, però c'è grande fiducia e abbiamo un ottimo staff che lavora per far sì che possiamo lasciare l'emergenza alle spalle".

Faccia un po' tirata, ma ha vinto 2-0 sfiorando il tris. C'è da essere molto soddisfatti.

"Questo sicuramente, sono un po' stanco come tutti i ragazzi: gli ho detto che abbiamo vinto il primo round e manca il secondo, dobbiamo dare continuità fra sei giorni".