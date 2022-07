Inter, Inzaghi: "Scudetto? Partiremo dietro al Milan, lotteremo insieme ad altre 5-6"

"L'anno scorso sappiamo tutti quello che è successo col mercato: il primo obiettivo era mettere al sicuro la società".

Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato anche della corsa scudetto e degli obiettivi dei nerazzurri: "Significa vincere. L'anno scorso sappiamo tutti quello che è successo col mercato: il primo obiettivo era mettere al sicuro la società, i dirigenti sono stati bravissimi e l'hanno fatto. Noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato dal primo giorno, poi è stato facile per tutti dire che l'Inter era favorita, quando io ricordo che a luglio nessuno lo diceva. A me non spiace nascondermi, quest'anno partiamo dietro al Milan campione d'Italia: noi insieme ad altre 5-6 lotteremo fino alla fine. Sarà difficile, ma non ci nascondiamo, vogliamo competere".