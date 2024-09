Inter, Inzaghi su Zielinski: "Ha qualità. Se giocherà da regista? Mi piace in un altro ruolo"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta a Monza. Tra i vari temi, il tecnico nerazzurro si è soffermato anche sull'ex centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski: "Zielinski è una mezzala di qualità e ce ne darà tanta. Dopo il problemino in estate è rientrato bene e il suo ingresso mi ha soddisfatto. A me piace da mezzala, come vertice basso siamo coperti con Calha e Asllani".