Inter, Inzaghi sulle proteste del Napoli: "I miei dicono che hanno visto bene in campo"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria sul campo del Napoli in conferenza stampa si è soffermato su questo tema.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria sul campo del Napoli in conferenza stampa si è soffermato, rispondendo a precisa domanda, anche sulle proteste degli azzurri con l'arbitro Massa in occasione del gol di Calhanoglu, viziato da un fallo di Lautaro Martinez su Lobotka:

"Non ho rivisto nulla, ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol e hanno detto che hanno visto bene in campo. Riguarderò le immagini. Devo fare i complimenti al Napoli per quanto fatto anche quest'anno, gli auguro di fare un bel cammino in Champions e poi ognuno andrà per la sua strada".