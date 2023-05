Inter, l'ex Paolillo: "Consiglio Thiago Motta a De Laurentiis per un motivo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell'Inter

"Thiago Motta al Napoli? Lo consiglierei ad Aurelio, è molto serio e ne capisce di calcio. Ha le capacità per allenare una grande squadra. Di certo veder andar via Spalletti è stato un peccato. Quando Mourinho andò via dopo il triplete, ho sofferto tantissimo...

Un allenatore però capisce quando ha dato tutto ad una squadra e quanti investimenti servirebbero per continuare a farla crescere. Mourinho capì che era la fine di quell'Inter, Spalletti avrà capito più o meno lo stesso per questo Napoli. Poi le scuse familiari contano il giusto in contesti simili".