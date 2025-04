Inter, Lautaro a Sky: “Che sofferenza! Abbiamo tante gare ed il Napoli non molla!”

vedi letture

Nel post partita di Inter-Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano nerazzurro Lautaro Martinez: “Grande orgoglio contro un grandissimo avversario, abbiamo dimostrato tantissimo carattere e personalità e siamo ancora una volta in semifinale. Il merito è del lavoro del club di tutti questi anni.

Sogno Champions League? C’è tanta voglia di tornare in finale, a Istanbul abbiano vissuto un sogno che sembrava lontano ma noi ci avevamo creduto. Oggi ci crediamo come in ogni partita. Siamo anche umili perché quando c’è da difendere lo facciamo.

La mia esultanza? C’è tanto lavoro e sofferenza, abbiamo tantissime partite. Il Napoli è dietro che non molla e stiamo facendo grandissime cose ad alto livello. Merito di tutti e anche dello staff. L’esultanza mi è uscita da dentro come ogni gol che faccio. Ogni gol è vita. Cosa direi a Messi? Lui oggi non è lì, prima pensiamo alla Coppa Italia e al campionato”.