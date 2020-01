Inter, Lautaro a Sky: "Lavoriamo per vincerle tutte e restare in alto"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è apparso soddisfatto dopo il successo con il Napoli, sigillato dal suo gol del 3-1. L'argentino è intervenuto a Sky Sport: "Stiamo lavorando dietro e fuori dal campo per dare il meglio di noi. Siamo contenti perché stiamo facendo bene, non solo per i gol, ma per fare tutto per la squadra. Corriamo, pressiamo bene. In allenamento stiamo facendo tutto ciò che ci dice il mister per fare il bene dell'Inter. Continuiamo così".

Sul duello scudetto con la Juventus: "Pensiamo al nostro lavoro. Cerchiamo solo di allenarci, migliorare, di fare ciò che ci chiede l'allenatore. E provare a vincerle tutte per restare in alto. Lavorando con la nostra convinzione e il nostro coraggio".

Somigli ad Aguero? "Sergio è un grande attaccante, in nazionale divido il reparto con lui. Imparo molto da lui".

Si parla della clausola: i tifosi possono star tranquilli? "Io sto facendo il miglior lavoro possibile all'Inter, naturalmente penso a questo, a dare il massimo. Sono felice di essere qui, orgoglioso di portare questa maglietta e lavorare qui".