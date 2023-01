Inter, Lautaro ci crede ancora: “Siamo a -10 e domani gioca il Napoli e vediamo”

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 grazie ad una sua doppietta.

Puoi arrivare a 20 gol?

"Spero di arrivare al massimo, vuol dire che ho dato una mano alla squadra per arrivare più in alto possibile. Per ora siamo a -10, domani gioca il Napoli e vediamo".

Su chi fate la corsa?

"Su di noi, abbiamo perso troppi punti finora. Guardate anche davanti? 13 punti sono tanti, ora però 10 e domani giocano loro, ma dobbiamo pensare ad ogni gara e migliorare. Tutte le gare saranno dure, lo sappiamo".