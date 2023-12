Inter, Lautaro: "Juve rivale scudetto? Calma. E' presto e c'è ancora il Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il rinnovo di contratto? Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare". Parla così Lautaro Martinez, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset, confermando la volontà di prolungare il rapporto con l'Inter: "Mancano solo un paio di dettagli. Qui mi sento bene e anche la famiglia sta bene. La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia". Già ieri sera, a margine dei Gazzetta Awards, l'ad Beppe Marotta aveva dato un importante aggiornamento in merito: "Stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Stiamo negoziando: di buono c'è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco".

Il capitano nerazzurro, poi, si sofferma anche sull'ottimo inizio stagione: "Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta. Scegliere tra un'altra finale di Champions League e lo scudetto della seconda stella? Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo".

Juventus rivale principale in campionato? "La strada è ancora lunga - continua Lautaro Martinez -, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti come Milan e Napoli".