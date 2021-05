Inter, Marotta agguerrito: “Decideremo il destino della Juve. C’è una persona...”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri ed ex dirigente della Juventus, è intervenuto a Gr Parlamento: "Lo scudetto vinto non è una rivincita con i bianconeri. Quell’esperienza mi ha dato tanto e sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di una persona, ovvero Fabio Paratici. Il bello dello sport? Presentarsi a Torino da Campioni d’Italia e decidere il destino della Juventus il 15 maggio.

Futuro? Mi sento di escludere un ritorno in bianconero. Non ho mai ricevuto richieste e non ho mai preso in considerazione questa possibilità. Penso solamente all’Inter e al ciclo di successo che vogliamo aprire".