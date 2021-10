Inter, Marotta: "E' presto, ma meriti al Napoli che è davanti. Temo Juve e Milan"

"Non è facile restare sempre a certi livelli, siamo visti come i campioni da battere, e noi partecipiamo sempre per vincere. Ma siccome si lotta con altri grandi club, è difficile avere sicurezza su quello che succedere". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Ora è prematuro fare previsioni, io temo Milan e Juventus perché hanno cultura della vittoria, ma diamo anche i meriti al Napoli che ora è lì davanti".