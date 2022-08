Inter, Marotta: "Siamo sotto ai top campionati, c'è sempre più spazio per proprietà straniere"

Sono iniziati ufficialmente gli ultimi tre giorni di calciomercato. Stamani il taglio del nastro all'hotel Gallia di Milano

Sono iniziati ufficialmente gli ultimi tre giorni di calciomercato. Stamani il taglio del nastro all'hotel Gallia di Milano, poi la presentazione dove ha parlato anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Logisticamente organizziamo questo finale di calciomercato in una location bellissima e spero possano esserci colpi importanti, anche se oggi siamo a un livello un po' più basso rispetto ai top campionati e deve esserci sempre più attenzione alle questioni finanziarie. Non a caso, c'è sempre più spazio anche per le proprietà straniere. Speriamo di ricollocarci presto per riprendere quel cammino che nel 2000 ci vedeva al vertice e ci diede grandi soddisfazioni".