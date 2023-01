Inter, Marotta sullo scudetto: "Il Napoli ha tante chance, ma noi abbiamo un obbligo"

"Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il Napoli non solo per i risultati ma per le prestazioni che ha fatto".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nel corso dell'intervista rilasciata a Mediaset prima della Supercopppa italiana, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche delle speranze di scudetto per i nerazzurri: "Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il Napoli non solo per i risultati ma per le prestazioni che ha fatto. Il Napoli ha tante chance di completare questa stagione da vincitore, ma le antagoniste, come noi, hanno l'obbligo di credere fino in fondo di agganciarlo. Dopo stasera, ci sarà un tour de force di impegni che porterà l'allenatore a usare tutta la rosa".