Inter-Napoli fa ancora discutere, Marotta a Conte: "Libero di esprimere i propri pensieri"

Prima della partita dell'Inter contro il Lecce, recupero della 16^ giornata di Serie A, ha parlato anche il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta. Tra i vari argomenti sui quali è stato interrogato Marotta, anche le dichiarazioni di Antonio Conte prima della partita poi pareggiata 0-0 dal Napoli contro il Parma, con evidenti riferimenti alla gestione dei casi arbitrali e a commento delle polemiche sollevate dopo la sfida di domenica sera tra gli azzurri e l'Inter, a proposito della sua espulsione con conseguente squalifica di due turni. Aveva detto il tecnico dei campani: “Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”.

Così ha risposto Marotta a Conte: "No, assolutamente. Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri. Siamo in una fase interlocutoria, ci sono tantissimi punti a disposizione e anche le piccole cominciano a dare fastidio alle grandi, cosa che a inizio campionato non succedeva".